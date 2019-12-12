  • Церемония прощания с Юрием Лужковым прошла в Москве

    12 декабря 2019, 13:59

    Дарья Бунякова

    В четверг, 12 декабря, в храме Христа Спасителя прошла церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым. Проводить политика в последний путь пришли сотни людей.

    Путин приехал на прощание с Лужковым

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    Прощание с экс-мэром началось в храме в 07:00. На церемонию приехали вдова политика Елена Батурина с двумя дочерьми, президент России Владимир Путин и жители столицы.

    Отпевание Лужкова совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Перед началом службы он обратился к присутствующим и отметил выдающиеся качества политика.

    Патриарх призвал помолиться об упокоении души мэра и о прощении его грехов.

    «Вечная память Юрию Михайловичу Лужкову, выдающемуся мэру первопрестольного града, вечная память рабу Божию Юрию», — сказал он.

    Похороны Лужкова начнутся в 15:30 на Новодевичьем кладбище.

    Юрий Лужков умер 10 декабря, после плановой операции на сердце. Его врач рассказал, что политик скончался в Мюнхене из-за открывшегося кровотечения.