Церемония прощания с историком архитектуры Борисом Кириковым прошла в Петербурге

В Санкт-Петербурге простились с историком архитектуры Борисом Кириковым, ушедшим из жизни 10 августа в возрасте 73 лет. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

Соболезнования родным и близким Кирикова выразил губернатор Петербурга Александр Беглов.

«Борис Михайлович был специалистом высочайшего класса. Автор более 500 научных работ по истории архитектуры Петербурга и других городов, он пользовался огромным уважением в профессиональном сообществе. Его мнение было незаменимо при принятии важных градостроительных решений», — сказал он.

Кириков посвятил жизнь изучению архитектуры Санкт-Петербурга. «Царьград» уточнил, что он является автором более 40 книг и 400 публикаций об архитектуре города.