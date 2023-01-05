Общество 05 января 2023, 11:40 Церемония прощания с Хасбулатовым началась в Чечне РИА «Новости»: в Чечне простились с Русланом Хасбулатовым РИА «Новости»

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Тело умершего последнего председателя Верховного Совета РСФСР Руслана Хасбулатова вынесли из дома в поселке Калинина в Чечне утром 5 января. Участники траурной процессии с соблюдением религиозных традиций направились село Толстой-юрт, где Хасбулатова похоронят. Об этом написало РИА «Новости».

Проститься с Хасбулатовым пришли не только родственники и близкие, но и множество людей, лично с ним не знакомых. Траурное мероприятие продлится в Грозном три дня. Согласно обычаю, в этот период мужчины и женщины находятся в разных домах, соседи также принимают траур.

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О смерти Хасбулатова на 81-м году жизни стало известно 3 января, писало Ura.ru. Утром 5 января его тело доставили из Московской области в Грозный.

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Хасбулатов в период с 1991 по 1993 год возглавлял Верховный Совет РСФСР, в последние годы он трудился в Российском экономическом университете имени Плеханова заведующим кафедры мировой экономики.

Политолог Андрей Кошкин в беседе с «360» заявил, что Хасбулатов всегда давал объективную оценку происходящему в мире.