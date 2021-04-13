Церемония прощания с Эмилем Верником прошла в Москве

В МХТ имени Чехова простились с народным артистом РФ Эмилем Верником. На траурную церемонию пришли его коллеги, друзья и почитатели творчества. Об этом сообщил ТАСС.

В театре сегодня были актеры и режиссеры, чья работа связана с МХТ имени Чехова. Это Сергей Женовач, Константин Богомолов, Андрей Бурковский, Виктор Рыжаков, Евгений Писарев, Марина Зудина и другие. Попрощались с Верником режиссер Федор Бондарчук, спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и глава московского департамента культуры Александр Кибовский.

Худрук МХТ имени Чехова Сергей Женовач заявил, что Верник любил драматический театр больше жизни.

Эмиль Верник умер в 10 апреля на 97-м году жизни. У него остановилось сердце. Он много лет был главным режиссером литературно-драматического вещания Всесоюзного радио. Под его руководством поставили около 200 радиоспектаклей. Верника похоронят на Востряковском кладбище Москвы.