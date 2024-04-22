Общество 22 апреля 2024, 15:04 Церемония открытия навигации 2024 года прошла на Верхней Волге в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде представители «Администрации Волжского бассейна» и судоходной компании «Волжское пароходство» торжественно открыли навигацию 2024 года на Верхней Волге. Об этом написало ИА «Время Н».

В этом году для судоходства будет доступно более четырех тысяч километров водных путей, в том числе — судоходные трассы на реках Волга, Ока, Кама, Сура, Вятка.

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Церемония открытия прошла на шлюзе № 14 Городецкого гидроузла в понедельник, 22 апреля.