Церемония открытия «Галереи звезд» состоялась в Останкино | 360°

Общество 09 ноября 2022, 03:08 Церемония открытия «Галереи звезд» состоялась в Останкино «Галерею звезд» торжественно открыли в Останкинской телебашне flickr

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Торжественную церемонию открытия «Галереи звезд» провели на территории Останкинской башни. Галерею создали в дань памяти об ушедших из жизни советских дикторах, сообщил телеканал «Звезда».

«Все были мастерами. Если бы кто-то где-то сплоховал, прямой эфир, на все страны была бы накладка. За 50 с лишним лет ни одной накладки», — поделилась воспоминаниями телеведущая Анна Шатилова.

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Впервые о создании звездной галереи в Останкино задумались около 15 лет назад. Изначально увековечить память известных деятелей телевидения планировали рядом с прудом напротив телецентра. Однако потом галерею решили установить в самой телебашне.

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«Я застал то великое Центральное телевидение, когда были профессионалы более высокого класса. Это раз. А во-вторых, лица были другие. И они продукцию делали добрее, чем мы сейчас», — отметил президент медиахолдинга «Красная звезда» Алексей Пиманов.

«Галерея звезд» является символом уважения тем людям, благодаря которым появилось современное телевидение. Каждый желающий теперь может оставить здесь слова благодарности знаменитым ведущим. Как отметили организаторы, в галерее можно будет разместить имена еще 100 телезвезд.