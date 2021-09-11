Церемония награждения победителей премии «ТЭФИ-Мультимедиа» началась в Сочи

В Сочи началась церемония награждения победителей Национальной премии «ТЭФИ-Мультимедиа», которая присуждается за высшие достижения в области журналистики. Мероприятие проходит в рамках 25-го форума «Вся Россия-2021» на сцене Зимнего театра.

В конкурсе представлены 25 номинаций в четырех категориях: телевидение, радио, печатные и электронные СМИ. Учреждены также две специальные номинации: «Гагарин Life» и «Наука и жизнь».

В финал конкурса прошел «360». В номинации «Наука и жизнь» представлен цикл «Будет нам наука».

Премию организует Академия российского телевидения совместно с Союзом журналистов России. В этом году на конкурс поступило более тысячи заявок. Работы оценивал экспертный совет, состоящий из профессионалов медиаиндустрии, журналистов, теле- и радиоведущих и блогеров.

Президент РФ Владимир Путин накануне в своем обращении к участникам форума заявил, что премия «ТЭФИ-Мультимедиа» — это уникальный проект, который объединил на одной площадке представителей всех отраслей СМИ и нацелен на продвижение лучших традиций российской журналистики.