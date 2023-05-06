Общество 06 мая 2023, 18:54 Церемония награждения Collabroom Live для женщин-предпринимателей пройдет в «Сколково» Женщин-предпринимателей наградят в рамках форума Collabroom Live Freepik

Читать 360tv в

Женщин-предпринимателей наградят в рамках крупнейшего форума бизнес-разборов Collabroom Live. Церемония состоится 9 июня в Технопарке «Сколково», сообщило издание Daily Moscow.

Мероприятие, целью которого является поддержка женщин-предпринимательниц, а также продвижение их бизнес-проектов, объединит около 2500 участников и более 50 лучших предпринимателей из разных сфер бизнеса.

Реклама

«Каждая женщина может быть предпринимателем и быть при этом в ресурсном состоянии», — отметила партнер бизнес-акселератора Ольга Касьян.

Она добавила, что после мероприятия работа продолжится в рамках акселератора, сообщества и платформы. По ее словам, участницы смогут с помощью экспертов побороть свои страхи, задать им вопросы и получить рекомендации по улучшению предпринимательской деятельности.

Издание совместно с Collabroom Awards представило номинацию «Лучшее эссе о бизнес-проекте». Наградой для победительницы станет публикация интервью о бизнес-проекте. Заявки на участия принимают до 25 мая включительно.