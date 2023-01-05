Важное 05 января 2023, 12:38 Цепочка поддержки беременных и детей должна затрагивать все семьи в России — Путин Путин: цепочка поддержки от беременности и до 17-летия детей должна затрагивать все семьи РИА «Новости»

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Система оказания помощи женщинам, начиная от беременности и заканчивая детскими пособиями, должна поддержать все семьи. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин ходе рабочей встречи с главой Карачаево-Черкессии Рашидом Темрезовым.

Темрезов обратил внимание, что принятые в России доплаты семьям с детьми от восьми до 17 лет стали серьезным подспорьем, улучшили социальное самочувствие.

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«У нас много региональных мер поддержки семей с детьми. Поэтому в этом плане работу ставим для себя как одну из самых основных и знаковых», — добавил он.

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Президент согласился с тем, что вопрос поддержки семей в России является одним из приоритетных. В стране дорабатывают меры оказания помощи россиянам, которые ждут или уже воспитывают детей.

«Я думаю, что цепочка, которую мы достраиваем, от беременности женщины до 17-летия [ребенка], она тоже должна поддержать все семьи», — подчеркнул Путин.

Ранее кабмин утвердил порядок начисления единого социального пособия. Его получат родители 10 миллионов детей, в среднем сумма выплаты составит от семи до 14 тысяч рублей, беременным — до 16 тысяч.