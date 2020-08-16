Цепкало переедет с семьей в Польшу и встретится с «очень влиятельными» американцами

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало собирается переехать вместе с семьей в Польшу. Сейчас он находится на Украине.

В Варшаве Цепкало намерен встретиться с «очень влиятельными» людьми, сообщили представили штаба политика. Их слова передает ТАСС.

Ранее Валерий Цепкало сообщил, что его жену и двух маленьких детей уже несколько часов держат на российско-украинской границе. Женщину задержали на пункте перехода Троебортное. По словам Цепкало, его жену вернули на российский пограничный пункт уже после проверки и простановки штампов, когда она шла к нейтральной полосе.

Валерия Цепкало объявили в розыск в России: соответствующая информация появилась на сайте МВД РФ. После информации о розыске сам политик заявил, что в Россию точно не поедет.