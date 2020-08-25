«Цепи солидарности» снова заметили на улицах Минска

Жители Минска выстраиваются в «цепи солидарности» около здания Академии наук. В руках у многих красно-белые флаги.

«Цепи солидарности» снова появляются в центре Минска: жители города выстраиваются в них около важных зданий. Корреспондент ТАСС заметил участников такой акции возле Академии наук. Среди них и молодежь, и люди среднего возраста. Есть жители Минска с детьми, кто-то даже приехал на велосипедах. У многих протестующих в руках красно-белые флаги. Милиции и ОМОН пока на улице около Академии наук нет.

Ранее «цепи солидарности» выстроились в Минске 21 августа. Корреспонденты заметили участников акций вблизи урочища Куропаты на окраине Минска. Сами протестующие назвали свою колонну «цепью покаяния». Они выстроились вдоль дороги, которая ведет к мемориалу на месте захоронения жертв сталинских репрессий.

Протестные акции в Белоруссии проходят с 9 августа, они начались сразу после обнародования первых итогов выборов президента страны. В первые дни случались жесткие столкновения между участниками акций и силовиками. Затем все стало проходить более мирно.