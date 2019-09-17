Цепь Собчак, балаклава Гнойного и ковер Макса +100500. Где увидеть и потрогать вещи популярных блогеров?

Топовые российские блогеры отдали свои вещи на выставку Divicon. Среди экспонатов цепь Ксении Собчак, балаклава Гнойного и диван Елены Крыгиной.

Источник фото: телеканал «360»

Выставка посвящена истории развития YouТube. Все, что мы когда-то видели в интернете, теперь можно потрогать. А еще сделать селфи на фоне ковра Макса +100500 и почувствовать ностальгию, глядя на плакаты мистера Фримана.

На открытие приехали Руслан Усачев, Эльдар Джарахов, Николай Воронов и многие другие.

Источник фото: телеканал «360»

Один из самых узнаваемых экспонатов — леопардовый ковер, который использовал Макс +100500, пока кто-то не предложил перейти на хромакей.

Выставка «История русского видеоблогинга», которую устроили в рамках фестиваля «Divicon», — рай для кинестетиков, ведь здесь все можно и нужно трогать. Ковер, кстати, очень мягкий и на самом деле культовый.

Макс +100500 — один из ветеранов русского YouТube. Свои вещи на эту выставку отдали топовые блогеры страны. Здесь можно увидеть цепь Ксении Анатольевны, в которой она снималась для заставки своего шоу «Осторожно, Собчак», или балалайку Стаса Давыдова.

Источник фото: телеканал «360»

Насмотревшись на экспонаты, хочется самому стать блогером. Где, как не здесь, учиться у настоящих профессионалов?

Не все дают советы, наверное, боятся конкуренции. Но вот Руслан Усачев мотивирует. Он говорит, что в 2019 году еще не поздно врываться в YouТube.

«Да постоянно кто-то заходит и классное что-то делает. Конечно, чаще новый кто-то заходит, чем классное делает», — отметил Руслан Усачев, блогер.

Один из известных бьюти-блогеров Геворг посоветовал новичкам искать небанальную тему и действовать.

Источник фото: телеканал «360»

На мероприятии собрались блогеры всея Руси. Здесь даже те, кого мы немного подзабыли. Например, Николай Воронов — автор того самого хита про «Белую стрекозу любви». А еще показать себя интернет-сообществу пришла повзрослевшая малышка, у которой «никакого праздника и шарик не дали» — девочка-мем Ася Петряева. Она рассказала, как не схватить звездную болезнь.

«Я не то чтобы прямо внезапно проснулась знаменитой. Я в шестом классе была и думала, что такое бывает, я спокойно к этому относилась. Ну, взрыв эмоций был, но так, чтобы я прямо звезда, я себя такой не считала», — сказала девушка.

Источник фото: телеканал «360»

Выставка будет работать для всех желающих с 18 сентября на территории Винзавода. Среди экспонатов будут элементы декора, подарки, гаджеты, коллекция костюмов, а также личные вещи блогеров. Так что самое время полюбоваться интересными вещичками.