Цены выросли на частные дома в России | 360°

Общество 01 ноября 2022, 18:26 Цены выросли на частные дома в России

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За период с июля по сентябрь на российском рынке частных домов зафиксирован рост цен. Об этом написали «Дни.ру».

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По данным издания, в среднем за квартал цены возросли на 6,7%, а с начала годы они подскочили на 18,8%. Карачаево-Черкесия оказалась лидером по годовому росту цен. В республике частные дома подорожали на 36,5% (до 6,94 миллиона рублей). В Туве и Магаданской области цены выросли на треть (до 5,46 и 5,9 миллиона рублей соответственно).