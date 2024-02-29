Общество 29 февраля 2024, 09:28 Цены в России решили отвязать от мировых Госдума в первом чтении приняла законопроект об отвязке цен в РФ от общемировых РИА «Новости»

Читать 360tv в

Государственная дума в первом чтении одобрила законопроект об отвязке цен внутри России от общемировых. Об этом сообщил «Коммерсант».

Инициатива позволит Федеральной антимонопольной службе не учитывать общемировые ценовые индикаторы при определении монопольно низкой и высокой стоимости товара.

Реклама

Авторы поправок отметили, что зачастую внутренние цены в России основаны без учета текущей ситуации в стране, а изменения в законодательство обеспечат интересы граждан. Проект затронет товары, стоимость которых уже сформировали с помощью отечественных индикаторов.

Управляющий партнер Veta Илья Жарский отметил, что если российский рынок лишат возможности ориентироваться на мировые цены, то ему необходимо предложить собственные правила ценообразования и ориентиры. По его словам, в условиях изолированного рынка определение цены на товары выглядит сложно.

Ранее замглавы ФАС Петр Иванов заявил, что у ведомства появились вопросы к ценообразованию в сервисе «Яндекс Такси».