Общество 26 декабря 2022, 05:11 Цены на ЖКУ предложили увязать с платежеспособностью россиян «Известия»: цены на ЖКУ предложили связать с регионом и платежеспособностью населения РИА «Новости»

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Тарифы на коммунальные услуги в России предложили повышать с учетом платежеспособности россиян. Об этом сообщили «Известия». Инициатива принадлежит Общественному совету при Минстрое.

На сегодняшний день при индексации тарифов учитывается только инфляция. Оценка доступности тарифов нужна для того, чтобы оплачивать квитанции могло большинство людей, а остальные получали бы адресные субсидии, считает руководитель комиссии по ЖКХ Общественного совета при Минстрое Ирина Булгакова.

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«Мы предлагаем при изменении тарифов проводить анализ, какими они должны быть на конкретной территории с учетом платежеспособного спроса населения, — уточнила она.

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В том случае, если треть населения региона не в состоянии оплатить счета, то поднимать расценки нельзя, уверены эксперты.

В платежках россиян за ЖКУ появится строка оплаты установки, замены и поверки «умных» счетчиков воды и тепла в жилых домах. Управление приборами хотят передать в ведение ресурсоснабжающих организаций, и жильцы будут оплачивать их услуги. Эту меру Минстрой проработает по поручению вице-премьера Дмитрия Чернышенко, писали СМИ.