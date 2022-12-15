Общество 15 декабря 2022, 10:29 Цены на ЖКХ в Германии заставили некоторых немцев приехать на зиму в Калининград Глава Калининградской области Алиханов: некоторые немцы из-за цен на ЖКХ едут в РФ на зиму Антон Андреевич / Telegram

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Некоторые немцы приехали перезимовать в Калининградскую область, чтобы сэкономить на ЖКХ. Об этом РИА «Новости» сообщил губернатор Антон Алиханов.

«Соседи, кстати, удивительное дело, приезжают. Есть отдельные немцы, которые приезжают к нам перезимовать», — отметил глава региона.

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Он пояснил, что аренда квартиры и оплата коммунальных услуг в Калининграде за четыре месяца обойдется примерно во столько же, во сколько один месяц «где-то в Дюссельдорфе».

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Алиханов вспомнил разговор с одним из немцев:

«Мы спрашиваем: а вы что тут делаете? А он говорит: мы к вам перезимовать».

Губернатор отметил, что на это могут зарабатывать калининградцы, сдающие жилье.

Цены на электроэнергию в Германии в следующем году вырастут еще сильнее: только в Кельне поставщик RheinEnergie с января будет взимать в 2,5 раза больше за киловатт-час. Больше половины немцев уже сейчас вынуждены экономить деньги — они покупают только самые необходимые продукты, не ходят по кафе и ресторанам.