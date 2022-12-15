15 декабря 2022, 10:29
Цены на ЖКХ в Германии заставили некоторых немцев приехать на зиму в Калининград
Глава Калининградской области Алиханов: некоторые немцы из-за цен на ЖКХ едут в РФ на зиму
Некоторые немцы приехали перезимовать в Калининградскую область, чтобы сэкономить на ЖКХ. Об этом РИА «Новости» сообщил губернатор Антон Алиханов.
«Соседи, кстати, удивительное дело, приезжают. Есть отдельные немцы, которые приезжают к нам перезимовать», — отметил глава региона.
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Он пояснил, что аренда квартиры и оплата коммунальных услуг в Калининграде за четыре месяца обойдется примерно во столько же, во сколько один месяц «где-то в Дюссельдорфе».
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Алиханов вспомнил разговор с одним из немцев:
«Мы спрашиваем: а вы что тут делаете? А он говорит: мы к вам перезимовать».
Губернатор отметил, что на это могут зарабатывать калининградцы, сдающие жилье.
Цены на электроэнергию в Германии в следующем году вырастут еще сильнее: только в Кельне поставщик RheinEnergie с января будет взимать в 2,5 раза больше за киловатт-час. Больше половины немцев уже сейчас вынуждены экономить деньги — они покупают только самые необходимые продукты, не ходят по кафе и ресторанам.
Германия
Электричество
Калининград
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