Цены на жилье в России взлетят на 15-20%

Стоимость жилой недвижимости в 2022 году поднимется на 15-20% из-за роста цен на строительные материалы. Об этом «360» рассказал генеральный директор ООО «Альянс» Сергей Бакин.

По словам инженера, отдельные виды стройматериалов подорожали до 300%. По мнению Бакина, рынок недвижимости отреагирует на повышение их стоимости.

Он уточнил, что металл подорожал на 270%, древесина — на 200%, отдельные позиции подорожали на 150%. Он сравнил эту тенденцию с повышением стоимости топлива, которое растет каждый год.

«Повышение цен на жилье точно будет, в пределах 15-20%. Посмотрите темпы роста цен, год у нас не из стандартных», — сказал Бакин.

По мнению инженера, также на цену на жилье повлияет решение Центрального банка о повышении ставок по кредитованию, рынок откликнется на этот фактор.

Ранее вице-президент Гильдии риелторов Александр Саяпин дал совет россиянам избегать покупок квартир в новостройках.