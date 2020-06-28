Цены на жилье после пандемии спрогнозировали в России

Уровень цен на недвижимость после пандемии коронавируса в России останется прежним. На них вряд ли повлияют льготная ипотека и снижение ключевой ставки ЦБ. Ситуация на рынке жилья будет напрямую зависеть от состояния экономики, а сейчас пока полная неопределенность.

«Крайне высока степень неопределенности в экономике и на рынке недвижимости. Цены стояли весь период, рынок находился в замороженном состоянии, операции были единичными. Я не думаю, что в обозримом будущем цены себя заметно проявят в какую-либо сторону», — рассказал радиостанции «Говорит Москва» вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов.

Собеседник добавил, что российский рынок жилья ждет два возможных варианта развития событий. Согласно первому, экономика восстановится, государство продолжит поддерживать людей. Уровни доходов вернутся на прежний уровень, и все пойдет своим чередом. Если осенью коронавирус вернется, то экономика снова остановится, стройки прекратятся и жилье начнет постепенно дешеветь. В случае повторной волны пандемии рынок недвижимости сильно пострадает.

Согласно данным риелторской компании «Метриум», из-за пандемии нового вируса и перехода на эскроу-счета в России стали строить меньше жилья. Число проектов новостроек в Москве уменьшилось вдвое.