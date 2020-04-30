Цены на жилье начали расти из-за дешевой ипотеки

Снижение годовых процентов ипотечных кредитов спровоцировало рост цен на новое жилье. Квадратный метр в новостройках в среднем по России подорожал на 1,2%.

Как сообщила Lenta.ru со ссылкой на исследование федерального портала «Мир квартир», сейчас в России квадратный метр в новом доме стоит в районе 60,6 тысячи рублей. Якутск, Мурманск, Нижний Новгород, Красноярск, Владивосток и Чита стали лидерами по росту цен на жилье. В этих городах жилая недвижимость подорожала на 3%. В Москве цены взлетели на 1,6%.

Рост спроса на квартиры сейчас связан со снижением процентной ставки по ипотеке и нестабильной ситуацией в мире — люди считают покупку недвижимости самым надежным способом сохранить свои средства. Из-за высокого спроса цены поползли вверх по всем законам рынка.

23 апреля правительство утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых до ноября 2020 года. Первый взнос будет составлять 20% от стоимости жилья. Вице-премьер Марат Хуснуллин ранее заявил, что после 1 ноября правительство вряд ли продлит льготный период.