Цены на вторичное жилье в России пошли вверх

По данным ЦИАН, средняя цена в городах-миллионниках на начало сентября составила 79,7 тысячи рублей за «квадрат». За месяц сумма прибавила 1,5%. Это первый рост на рынке вторичного жилья с начала года.

Больше всего подорожало жилье в Омске. Там цены поднялись на 3% — до 51,9 тысячи рублей за «квадрат». На втором месте расположилась Пермь с результатом плюс 2,8%. Средняя цена квадратного метра там составляет 63,6 тысячи рублей.

На 2,4% подорожала недвижимость в Нижнем Новгороде и Екатеринбурге — до 75,2 тысячи рублей и 73,4 тысячи рублей за квадратный метр соответственно.

В Санкт-Петербурге рынок остался стабильным. Средняя цена квадратного метра в жилых домах составляет 126,72 тысячи рублей.

В Москве цены на вторичное жилье за месяц выросли на 2,7%. В среднем за квадратный метр владельцы столичных квартир просят 220,6 тысячи рублей. Самый большой рост стоимости квартир риелторы зафиксировали в Западном административном округе города.

В центре Москвы цены на жилье пошли вниз. За месяц потери составили 2% — до 260,5 тысячи рублей за «квадрат». Эксперты объяснили это тем, что еще не все продавцы вернулись на рынок. На время пандемии многие собственники сняли квартиры с продажи и все еще придерживают их.

Повышение цен эксперты объяснили возросшим спросом. Здесь сыграли свою роль низкие ипотечные ставки, нежелание рисковать с новостройками, а также желание конвертировать свои сбережения в недвижимость.