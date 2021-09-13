Темпы роста цен на вторичном рынке жилья замедлились в сентябре. Об этом сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на данные сервисов по продаже и аренде недвижимости и экспертов.

Средняя стоимость квартир в старом фонде в 16 наиболее крупных российских городах в первом осеннем месяце оставила 91,9 тысячи рублей за квадратный метр. Это на 0,9% больше, чем в августе, говорят данные ЦИАН.

Руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов заметил, что в августе динамика была более выраженной, средний показатель вырос на 19% относительно аналогичного периода 2020 года.

Больше всего цены на недвижимость растут в Краснодаре. Там вторичка за месяц поднялась в цене на 2,8% — до 83,2 тысячи рублей за квадратный метр. В других крупных городах рост составил менее 1%.

Медленнее всего поднимались цены на квартиры в российской столице. Средний показатель в Москве подрос только на 0,3% — до 259,6 тысячи рублей за квадратный метр.

Ранее аудитор Счетной палаты Наталья Трунова в интервью «Российской газете» рассказала, что на цены повлияла не только программа льготной ипотеки, но также стресс от неопределенности во время эпидемии коронавируса. Тогда люди быстро принимали решение о покупке квартир. Еще один фактор — переход на счета эскроу.