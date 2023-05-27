Общество 27 мая 2023, 08:39 Цены на воду в квартирах без счетчиков предложили поднять в Москве Минстрой предложил увеличить в Москве тариф на воду в квартирах без счетчиков Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве могут увеличить повышающий коэффициент на водоснабжение для собственников, в квартирах и домах которых не установлены приборы учета. Соответствующий проект постановления правительства России опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов.

Сейчас если в квартире нет счетчиков, то потребители оплачивают полтора тарифа за каждого зарегистрированного в помещении. Министерство планирует увеличить коэффициент до трех.

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Так власти планируют простимулировать жильцов к установке приборов учета. Также эта мера поможет бороться с «резиновыми» квартирами без счетчиков, в которых проживают гораздо больше людей, чем прописано. При этом между потребленным и оплаченным водоснабжением возникает существенная разница.

По данным мэрии, на сегодняшний день около 7% квартир в Москве не оборудованы счетчиками. В 2021 году объем нераспределенного по конечным потребителям горячего водоснабжения составил 870 миллионов рублей, холодного водоснабжения — 265 миллионов рублей.

Ранее жителям Подмосковья напомнили об ответственности за срыв пломбы на счетчике воды.