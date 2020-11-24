Цены на услуги челябинского крематории выросли в полтора раза

«С начала года резко, примерно в 1,5 раза, вырос спрос на услуги челябинского крематория», — поделился инсайдер.

По его словам, до 70% умерших, у которых был официально подтвержден коронавирус, попадают именно в крематорий. Минимальная стоимость услуг по кремации составляет около 14 500 рублей.

«Но, если необходимо кремировать тело с подтвержденным анализом коронавируса, сумма вырастет до 25 905 рублей», — добавил собеседник информагентства.