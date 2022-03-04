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    04 марта 2022, 21:08

    Цены на цветы выросли на 30%

    Полина Гребенщикова

    Перед 8 марта в этом году цветы подорожали на рекордные 30%, но связано это не только с праздником, но и с санкциями. Об этом «Ридусу» рассказал директор по развитию компании «Цветы и мед» Георгий Сухаржевский.

    Цены на цветы выросли на 30%

    После праздника стоимость цветов не пойдет на спад, а будет увеличиваться пропорционально повышению курса доллара и евро.

    «Основной импорт цветов осуществляется из Нидерландов. Соответственно, все цветы, которые приходят в Россию после 3 марта, уже идут по новому курсу. Цена выросла примерно на 30%. Обычно рост цен на 8 Марта составляет 15%. Сейчас в два раза больше», — отметил Сухаржевский.