Цены на цветы выросли на 30%

Перед 8 марта в этом году цветы подорожали на рекордные 30%, но связано это не только с праздником, но и с санкциями. Об этом «Ридусу» рассказал директор по развитию компании «Цветы и мед» Георгий Сухаржевский.

После праздника стоимость цветов не пойдет на спад, а будет увеличиваться пропорционально повышению курса доллара и евро.

«Основной импорт цветов осуществляется из Нидерландов. Соответственно, все цветы, которые приходят в Россию после 3 марта, уже идут по новому курсу. Цена выросла примерно на 30%. Обычно рост цен на 8 Марта составляет 15%. Сейчас в два раза больше», — отметил Сухаржевский.