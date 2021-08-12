Цены на цветы предложили заморозить перед 1 сентября в России

Первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил ежегодно замораживать цены на самые популярные у родителей школьников сорта цветов в период с конца августа до середины сентября. Об этом сообщил RT.

Петров заметил, что процесс подготовки ребенка к новому учебному году бывает для родителей затратным. Особенно для тех семей, где в школу ходят несколько детей. По его мнению, еще рано утверждать, что школьные сборы не перегружают семейный бюджет, несмотря на меры поддержки, принимаемые правительством. Общественник обратил внимание на то, что перед 1 сентября недобросовестные поставщики и продавцы цветов взвинчивают цены, пользуясь ажиотажем.

«В данной связи прошу вас рассмотреть идею о внедрении ежегодной практики заморозки цен в период конца августа — середины сентября на самые популярные „школьные“ сорта цветов с целью пресечения несправедливого обогащения „цветочных магнатов“ и обеспечения доступа россиян к покупке цветов по разумным ценам», — отмечается в тексте обращения, которое Петров направил на имя министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.