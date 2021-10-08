В России предсказывают скорый пик инфляции. Пока цены продолжают расти, и эксперты Минэкономразвития делают прогнозы на период до конца года. По их оценкам, сильнее всего подорожают непродовольственные товары. Инфляция в этом секторе может составить до 7,2%: это будет рекордный показатель с 2015 года.

Документ ведомства оказался в распоряжении «Известий». На втором месте по росту цен, вероятно, окажутся продукты без учета овощей и фруктов. Уже к декабрю эксперты ожидают увеличения стоимости на 6,6%.

Самый скромный рост продемонстрирую тарифы на ЖКХ. По прогнозам, они вырастут только на 3,8%. Что касается непродовольственных товаров, то самый большой рост цен ожидается на строительные материалы, табачные изделия и автомобили.

При этом цены на одежду и обувь в текущем году не покажут значительного роста. Подорожание составит максимум 3–8%. Дело в том, что многие производители вещей работают по предзаказам, они уже оплачены и даже отгружены в магазины.

Эксперты считают, что в таких условиях российские власти должны сконцентрироваться на максимальной поддержке малоимущих россиян. Они отмечают, что на фоне инфляции выплаты пенсионерам — очень грамотная мера. Однако она одноразовая, а дополнительные средства самым социально незащищенным гражданам нужны постоянно.