Цены на топливо подскочат после запрета на ввоз импортного? Предсказание эксперта

В России до 1 октября запретили импорт топлива. Президент Независимого топливного союза Павел Баженов объяснил «360», чем это грозит обычному потребителю.

Розничные цены на топливо действительно могут начать расти, но подорожания сверх меры бояться не стоит.

«Безусловно, рост цен на рознице будет, но в рамках инфляции. Случится выше ему не дадут», — пояснил Баженов.

Оптовые цены внутреннего рынка РФ снижались из-за резких перемен во внешней конъюнктуре. При этом механизм, который определенное время был поддержкой отрасли, стал работать наоборот: более привлекательные поставки, но повышенные расходы по налогам. В результате переработка стала убыточной, несмотря на большую привлекательность внешних цен, в отличие от внутренних.

«Чтобы <…> вывести переработку из убытков, правительство решило перераспределить маржу. <…> Для этого был введен комплекс мер по увеличению оптовых цен внутри страны. Был запрещен импорт дешевого внешнего топлива. Сегодня в силу налогообложения привезти, пока не запретили, было выгоднее, чем купить здесь», — подчеркнул эксперт.

Временные ограничения необходимы для того, чтобы «внешние объемы не проявились на рынке». Объемы реализации товара на бирже тоже уменьшены вдвое, что и дало определенные результаты.

«Это привело к тому, что оптовая цена в разрез с экономической реальностью стала расти. Сейчас мы видим стремительный рост оптовой цены. Переработка вышла из убытков и стала работать в небольшой плюс, но это снизило маржинальность стоимости», — прокомментировал ситуацию на топливном рынке Баженов.

И сфера переработки, и розница вынуждены существовать в очень сложных условиях. Кроме того, последняя еще не справилась с последствиями падения объема продаж. Как результат — наблюдается локальная нехватка и задержка отгрузки топлива для АЗС в регионах.

«Цена на топливо на внутренней бирже растет в силу предпринятых правительством мер. Внешняя конъюнктура предполагает снижение внутренних цен. Цель — не допустить расходы бюджета и поддержать переработку. Плохо всем, кроме бюджета», — заключил Павел Баженов.