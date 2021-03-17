В Кремле заявили, что ситуацию с ценами на топливо держат под контролем. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что действующие механизмы не позволят им сильно упасть.

«Исходим из того, что правительство держит ситуацию под контролем, имеющиеся механизмы задействованы и они не позволят резко меняться ценам на топливо», — процитировал ТАСС слова представителя Кремля.

Во время топливного кризиса в 2018 году власти разработали специальный демпферный механизм, который должен помочь сдерживать рост цен на топливо на внутреннем рынке через субсидии из госбюджета.

В Минэнерго ранее заявили, что в России нет предпосылок для повторения ситуации с бензином, которая произошла три года назад. При этом ТАСС со ссылкой на источники сообщал, что российские министры могут разморозить цены на топливо, так как удержать стоимость бензина и солярки на нынешнем уровне может помочь демпфирующий механизм. Закон о его корректировке Госдума должна принять в августе.

О рисках повторения топливного кризиса в 2021 году заговорили в Счетной палате, передавало РИА «Новости».