Общество 05 августа 2023, 20:08 Цены на свинину достигли рекорда за последние восемь лет «Ведомости»: стоимость свинины выросла до рекордного уровня за последние 8 лет Pxhere

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В период с 31 июля по 6 августа стоимость живых свиней и основных отрубов в оптовом секторе взлетела до рекордных показателей за восемь лет. О стремительном росте цен сообщили «Ведомости».

Издание сослалось на данные ценовых индексов аналитического агентства AD Libitum и мониторинг цен с 2015 по 2022 год.

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По данным газеты, с начала этой недели товарная свинина подорожала до 148 рублей за килограмм (+7%). Это на 20% выше цены за аналогичный период 2022 года и является рекордом за последние восемь лет.

Стоимость шеи поднялась на 9% — до 500 рублей за килограмм. Показатель за тот же период прошлого года был ниже на 40%. Карбонад подорожал на 12% — до 322 рублей, окорок — до 316 рублей за килограмм, килограмм грудинки подскочил в цене до 215 рублей.

По мнению специалистов Ad Libitum, причиной резкого роста стоимости могла стать нехватка объема для удовлетворения спроса в канале крупного опта и мясопереработки.

При этом в аналитическом агентстве не исключили, что производители свинины могут продолжить поднимать цены до середины августа.

«Ведомости» обратились за комментарием в Национальный союз свиноводов, но там общаться на эту тему отказались.