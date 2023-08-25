Общество 25 августа 2023, 16:08 Цены на школьные принадлежности остались на уровне 2022 года АКОРТ: стоимость базового набора школьных товаров в РФ не изменилась РИА «Новости»

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Цены на базовый набор школьных товаров в России не поднялись. Об этом заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейших российских ретейлеров) Игорь Караваев в пресс-релизе компании, сообщили «Известия».

По информации пресс-службы, стоимость канцтоваров осталась на уровне 2022 года.

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Ранее ВЦИОМ сообщил, что подготовка школьника к учебному году стала затратнее. Родителям приходится отдавать в среднем до 43 029 рублей за одного учащегося. Таким образом, цены на школьные товары выросли почти на четверть.

Согласно другим опросам ВЦИОМ, более половины родителей отказались отдавать своих детей в спортивные кружки. Самыми популярными секциями у учащихся стали единоборства, плавание и танцы.

Ранее заместитель руководителя Роскачества Елена Сартцева посоветовала родителям покупать своим детям канцелярию и одежду у проверенных производителей. По ее мнению, присутствие синтетических волокон в школьной форме не должно превышать 65%.