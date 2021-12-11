Цены на шампанское перед Новым годом выросли на 14%

В России цена шампанского выросла в несетевой рознице за год на 14% — до 317 рублей. В сетевой рознице стоимость одного из главных атрибутов Нового года повысилась на 5%.

Цены на игристые вина сравнили в ИТ-компании «Эвотор». Специалисты компании обрабатывают данные чеков 800 тысяч смарт-терминалов компании в несетевой рознице на всей территории страны. Об изменении в цене шампанского рассказали ТАСС опрошенные эксперты индустрии.

«По данным ИТ-компании „Эвотор“, средняя цена бутылки шампанского в несетевой рознице составила в ноябре 317 рублей. За год шампанское подорожало на 14%», — сообщили в «Эвотор».

В Москве средняя стоимость шампанского составила 491 рубль, в Санкт-Петербурге — 422 рубля. Чуть меньше в других регионах: в Краснодарском крае — 315 рублей, в Калининградской области — 281 рубль, в Нижегородской области — 260 рублей, в Челябинской области — 239 рублей, в Чувашии — 203 рубля. Дороже всех шампанское обойдется жителям Якутии — 546 рублей.

Эксперты отметили, что в сетевой рознице шампанское подорожало меньше — на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.