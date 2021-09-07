Цены на сезонные овощи в Подмосковье в среднем снизились почти на 50%

В Московской области цены на продукты в среднем снизились почти на 50%. Это стало возможным благодаря реализации предложений депутатов «Единой России», которые поддержал президент Владимир Путин. Информация об этом появилась на сайте регионального отделения партии.

В области активисты партийного проекта «Народный контроль» провели более 182 рейдов на ярмарках, рынках и в торговых сетях региона. В рамках этой процедуры контролеры зафиксировали стоимость продукции сельхозпроизводителей. По данным на 7 сентября, было зафиксировано общее понижение цен в среднем на 47,8% относительно цен от 19 июля.

Президент торгово-промышленной палаты Московской области Игорь Куимов отметил, что большую роль в снижении цен на продукты «борщевого набора» сыграло открытие дополнительных ярмарок. Все дело в том, что цены там ниже, чем в сетевых магазинах.

«На ярмарках продукция попадает на прилавок напрямую, без посредника. Поэтому и цены там ниже, чем в сетевых магазинах, у которых, помимо прочих издержек, есть своя система перекупщиков. Но для потребителя, конечно же, выгоднее приобретать товары по наиболее меньшей стоимости», — сказал Куимов.

Он добавил, что удовлетворяющий запросам товар по привлекательной цене можно найти именно на ярмарках. Их количество в области стараются максимально увеличивать. В частности, при поддержке региональной рабочей группы «Единой России» с июля в Подмосковье открылось более 500 ярмарок.

По словам Куимова, открытие дополнительных ярмарок — это не только удовлетворение запросов покупателей, но и мотивация для фермеров. Расширение сети ярмарок также влияет и на крупных производителей. Чтобы привлечь покупателя в магазин, торговые сети вынуждены снижать цены. Тем не менее цены должны быть доступными для всех, заключил президент торгово-промышленной палаты.

В регионе заключили шесть соглашений о снижении наценок с крупными производителями и поставщиками продуктов. Но группы контроля на этом не остановились, они продолжают рейды, ходят в магазины, смотрят на динамику цен. Сейчас активисты наблюдают снижение цен на социально значимые продукты питания.

Капуста в среднем подешевела на 38%, картошка — на 60%, лук — на42%, морковь –на 53%, свекла — на 58%. Цена огурцов и помидоров снизилась на 53% и 28%.