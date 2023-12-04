Общество 04 декабря 2023, 11:56 Цены на российскую пшеницу пошли вверх после шторма в Черном море «Коммерсант»: шторм в Черном море сказался на росте цен на российскую пшеницу РИА «Новости»

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Мировые цены на российскую пшеницу, показывавшие снижение с сентября, начали расти. За ноябрь сельхозкультура поднялась в цене на девять долларов — до 239 долларов за тонну, сообщил «Коммерсант».

На рост стоимости, по данным издания, повлияли сразу несколько факторов: приостановка отгрузок из-за штормов в Черном море, сообщения о возможных ограничениях экспорта, а также увеличение цен на тендерах стран-импортеров.

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Опрошенные газетой специалисты не исключили дальнейшего укрепления и развития тренда. В частности, вице-президент, начальник аналитического департамента Газпромбанка Дарья Снитко указала, что для дальнейшего роста мировых цен на российскую пшеницу есть все основания.

Крупнейшие страны — экспортеры пшеницы, за исключением России, не располагают большими запасами, в Австралии прогнозы по урожаю только ухудшаются, а Аргентина не продает свое зерно, ожидая отмены ограничений на экспорт, пояснила она.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько обратил внимание, что на состоянии мировых цен, в том числе и на пшеницу из России, может сказаться осложнение сева озимых в ЕС. Речь прежде всего идет о Франции, где процесс посевной и состояние озимой пшеницы только продолжает усугубляться.