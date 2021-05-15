Цены на российские вакцины от коронавируса сравнили в Минпромторге

Предельная закупочная цена одной дозы у российских вакцин от коронавируса примерно одинаковая. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на Министерство промышленности и торговли России.

Самая низкая закупочная цена одной дозы у вакцины «ЭпиВакКорона» — 842 рубля. «Спутник V» является самой дорогой вакциной — одна доза этого препарата стоит 866,81 рубля.

«КовиВак» — третья российская вакцина от коронавируса — дешевле «Спутника V» всего на несколько копеек. Закупочная стоимость одной дозы этой вакцины равна 866 рублям.

Для полного курса вакцинации всеми перечисленными препаратами необходимо введение двух доз, напомнили в Минпромторге. Однокомпонентной является только вакцина «Спутник Лайт», но для нее цену еще не утвердили, она обсуждается.

Россия стала первой страной в мире, которая зарегистрировала вакцину от коронавируса. Препарат получил название «Спутник V». Он был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Впоследствии были зарегистрированы еще три российские вакцины от коронавируса: «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт», уточнила «Газета.ru».