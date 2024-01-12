Общество 12 января 2024, 19:58 Цены на российские яйца оказались самыми низкими в мире GlobalProductPrices: российские яйца оказались самыми дешевыми в мире Unsplash

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Россия оказалась мировым лидером по доступности куриных яиц. Средняя стоимость 12 штук за границей составляет 2,93 доллара, тогда как российские яйца можно купить за 1,34 доллара, сообщили аналитики сервиса GlobalProductPrices.

Их статистика строилась на декабрьских данных от 82 государств. В России 12 яиц в среднем обойдутся в 118 рублей, в других странах больше. В Новой Зеландии яйца стоят в среднем 6,98 доллара, в Швейцарии 6,10, в Уругвае — 5,59, в Норвегии — 5,04, в Швеции 4,88, во Франции 4,06 и в Великобритании 3,83 доллара. Чуть дешевле куриные яйца обходятся жителям США и Германии (3,20 и 2,63 доллара соответственно).

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Ранее в России резко подорожали яйца. Президент Владимир Путин связал это с повышенным спросом среди граждан на фоне увеличения их доходов. По его словам, власти просто невовремя сориентировались.