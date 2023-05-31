Общество 31 мая 2023, 15:10 Цены на ритуальные услуги в России выросли в два раза Росстат: цены на ритуальные услуги в России выросли в два раза за год Пресс-служба губернатора Московской области

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Цены на ритуальные услуги в России за последние год-полтора выросли на 30-50%. И это притом что в этой отрасли работает импортозамещение. Данные о стоимости опубликовала Федеральная служба государственной статистики РФ, написала «Российская газета».

«Кремация с января 2022 года по апрель нынешнего выросла на 36% — с 21 до 28,7 тысячи рублей. Рытье могилы подорожало на 13% (до 8765 рублей), изготовление гроба — на 52% (до 6729,69 рубля)», — написало издание.

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Эксперты пояснили, что за последние несколько лет сильно подорожали пиломатериалы, металл и дерево. На последние — почти в два с половиной раза. Гендиректор «Похоронного дома № 1» Елена Эльсалиева сообщила, что самый дешевый гроб сейчас обойдется минимум в 6000 рублей.

Вице-президент Союза похоронных организаций и крематориев Владимир Родькин пояснил, что подорожание комплектующих для изготовления надгробий, оградок связано с выросшей стоимостью доставки.

«Похоронить усопшего на кладбище сейчас обойдется примерно в 120 тысяч рублей, кремировать — в 50 тысяч. Хотя все зависит от конкретного региона и пожеланий родственников», — рассказал Родькин.

Он также отметил, что доходы населения не растут, поэтому люди выбирают более дешевые варианты.

Однако иногда ритуальные агентства наживаются на горе людей нечестным способом. Например, их сотрудники иногда приезжают домой еще до вызова — вместе со скорой или полицией. Это значит, что сведения они получают. Также некоторые фирмы предлагают доплатить за услуги, которые должны оказываться бесплатно.