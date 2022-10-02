Цены на рис и гречку спрогнозировали в России | 360°

Общество 02 октября 2022, 02:57 Поделиться Telegram

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Viber Цены на рис и гречку спрогнозировали в России Эксперт Злочевский: соотношение, когда гречка стоит дороже, чем рис, может поменяться Pxhere.com

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Гречка в России обычно стоит дороже риса, но в этом году соотношение между ценами на эти крупы может стать другим, считает президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

Урожай риса в текущем году будет немного меньше, чем всегда, отметил Злочевский в беседе с радио Sputnik. По его словам, он составит порядка 900 тысяч тонн вместо обычных одного миллиона и 100 тысяч тонн.

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Ежегодно около 300 тысяч тонн выращенного в России риса поставляется на экспорт, отметил президент Российского зернового союза. На внутренний рынок, по его словам, поступает примерно 800 тысяч тонн отечественного и 200 тысяч тонн импортного риса.

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Злочевский уверен, что не стоит опасаться взрывного роста цен на рис. Однако подорожание этой крупы в пределах 10% вполне возможно.

«Он будет чуть дороже, чем в прошлом сезоне, но не сильно. Пока мы видим, что цены на рис колеблются в пределах 10%» — отметил президент Российского зернового союза.

Он полагает, что рису не дает слишком сильно подняться в цене, в частности, хороший урожай и дешевизна гречки в 2022 году. За два сезона стоимость гречневой крупы опустилась по меньшей мере на 30%, отметил он.

«Гречка падает в цене: в этом году достаточно большой урожай, поэтому, думаю, она будет стоить дешевле, чем рис, но и ему не даст сильно подняться», — сказал Злочевский. По его словам, традиционное соотношение, когда гречка стоит дороже, чем рис, может поменяться.

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