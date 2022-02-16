Цены на ремонт квартир в России подскочили до 35% за год

Цены на ремонт жилья в России выросли на 30–35% в феврале 2022-го по сравнению с этим же периодом прошлого года, сообщила газета «Известия».

Эти данные подтвердила изданию генеральный директор дизайн-студии Panova Design Ирина Панова. По ее словам, на 35% выросли цены в Москве и других крупных городах, и примерно на 20% — в регионах страны.

Стоимость стала больше пропорционально как на капитальную, так и на косметическую отделку. Такой рост произошел из-за увеличения цен на отделочные и строительные материалы. Кроме того, этому поспособствовало удорожание услуг рабочих, в том числе из-за дефицита мигрантов.

Эксперты обнадеживают — сэкономить на ремонте можно. Для этого, по их словам, следует выбрать простой интерьер без излишеств и составить точный план всех работ.

Грядущей весной на рассмотрение парламента внесут законопроект, согласно которому у собственников жилья будет право голосованием принимать решение о капитальном ремонте дома. Сейчас решение принимают чиновники, потому что для признания голосования жильцов законным нужно собрать голоса 2/3 собственников. А это зачастую труднореализуемо.