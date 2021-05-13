Цены на продовольствие в России начали стабилизироваться, однако ситуация с яйцами, гречкой, подсолнечным маслом и сахаром все еще требует особого внимания. Об этом говорится в сообщении сайта правительства по итогам совещания первого вице-премьера Андрея Белоусова по мониторингу цен на социально значимые товары.

«На совещании были проанализированы данные о потребительской инфляции в России за апрель 2021 года — в годовом выражении она замедлилась до 5,52%. Также обсудили ситуацию с продовольственными товарами, цены на которые постепенно стабилизируются», — сообщил сайт.

В правительстве отметили, что по состоянию на 4 мая рост цен замедлился на 1% — до 6,6% с 7,6% в марте.

«Помимо уже запущенных точечных мер оперативного реагирования для стабилизации цен внедряются экономические инструменты регулирования», — добавили в пресс-службе кабмина.

Белоусов поручил профильным министерствам ускориться в работе по созданию механизма анализа цен на мировых рынках, чтобы оценить их возможное влияние на российский продовольственный рынок и вовремя принять необходимые меры. Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что темпы роста стоимости продуктов на отечественном рынке ниже, чем на мировом.