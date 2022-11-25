Общество 25 ноября 2022, 11:16 Цены на продукты для салата «Мимоза» выросли на 8%

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Средняя цена рыбного салата «Мимоза» к концу ноября составила почти 345 рублей. Еще в прошлом году хозяйки за ингредиенты для этого салата платили на 8% меньше, об этом сообщил RT.

Специалисты подсчитали стоимость салата в самом классической его варианте. Самым дорогим ингредиентом в нем являются рыбные консервы — за них придется отдать порядка 168 рублей. На втором месте сыр, цена которого составила 107 рублей.

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Такой анализ удалось провести благодаря исследованию более 40 миллиардов магазинных чеков.

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