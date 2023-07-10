Общество 10 июля 2023, 15:11 Цены на поездки в такси в Москве за полгода выросли на 12-15% «Коммерсант»: средний чек на поездки в такси в Москве за полгода вырос на 12-15% РИА «Новости»

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Издание «Коммерсант» со ссылкой на данные «Чек Индекса» и Tinkoff Data сообщило о том, что средняя цена поездки на такси по Москве выросла на 12-15%.

Аналитики «Чек Индекса» подсчитали, что за первое полугодие 2023-го средний чек на такси в Москве вырос до 771 рубля, а в целом по России — на 4%, до 435 рублей.

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По данным Tinkoff Data, в Москве цена выросла до 496 рублей, а по России — на 11%, до 293 рублей.

Среди причин роста цен специалисты назвали проблемы с GPS-навигацией в Москве, рост цен на ОСАГО, запчасти и сами автомобили.

Ранее стало известно о том, что ФСБ получит круглосуточный доступ к базам данных заказов легкового такси.