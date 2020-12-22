Цены на подсолнечное масло упали в России из-за опасений введения пошлины

Оптовые цены на подсолнечное масло и подсолнечник в России пошли вниз из-за опасений введения экспортной пошлины.

По данным экспертов, подсолнечное масло на прошлой неделе упало в цене на 4 525 рублей, до 84 825 рублей за тонну, сообщил ТАСС со ссылкой на материалы аналитической компании «Совэкон».

При этом оптовые цены на подсолнечник также опустились до отметки 35 250 рублей за тонну.

Цены обвалились на фоне новостей о том, что российские власти планируют ввести пошлину на подсолнечное масло в размере 15%, считают в «Совэкон».

В январе 2021 года россиян ожидает повышение цен на продукты питания. Так, крупы и бобовые могут подорожать на 12%, хлеб — на 3-10%. Также могут подорожать отдельные фрукты, овощи и другие категории продуктов. Стоимость импортных лекарств в новом году может вырасти на 2-15% и будет зависеть от курса рубля.

В очередной раз в России заговорили о введении продуктовых карточек и социального питания для малоимущих. Тема поднимается регулярно. До реализации в масштабах страны идея ни разу не доходила, хотя во многих регионах уже есть продуктовые сертификаты и бесплатное горячее питание.