Цены на подсолнечное масло стали рекордными за последние 200 лет

Рыночная стоимость подсолнечного масла достигла рекордной отметки. Подобных значений не наблюдалось на протяжении последних 200 лет. Об этом сообщил гендиректор «Русагро» Максим Басов.

По данным агрохолдинга, цена без НДС за килограмм подсолнечника в декабре 2020 года составляла 38 рублей. В январе 2021 года стоимость выросла до 40 рублей, в феврале — до 44 рублей, а в марте — до 47 рублей.

«Цены на подсолнечник растут, потому что подсолнечника в стране не хватит для загрузки мощностей заводов, а цены на подсолнечное масло сейчас находятся на абсолютном рекорде за всю историю человечества, за последние 200 лет», — пояснил Басов. Цитату привело РИА «Новости».

При этом гендиректор агрохолдинга добавил, что группа обеспечила запасы подсолнечника, чтобы доработать до конца сельскохозяйственного сезона. По словам Басова, компании исходят из вероятного объявления пошлины на экспорт масла с нового сезона.

«Мы почти обеспечены подсолнечником до конца сезона, и мы планируем зарабатывать, потому что даже при цене 52-54 рубля [за килограмм] на подсолнечник с НДС сегодняшняя рекордная цена на масло 1,65 тысячи долларов [за тонну] позволяет нам зарабатывать», — заключил он.

Ранее Росстат сообщил, что с 2 по 9 марта куриное мясо и яйца были лидерами по росту цен на продовольственные товары. Мясо в среднем по России прибавило в цене на 1,7%, а яйца подорожали на 0,9%.