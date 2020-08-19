Цены на ПК и ноутбуки взлетят в сентябре

Грядущей осенью ценник на ноутбуки и ПК может подняться на 10-20%. Причина этому — увеличившийся спрос на технику в 2020 году и снижение курса рубля.

Уже сейчас наблюдается дефицит отдельных моделей ноутбуков и комплектующих для ПК, пишет газета «Известия» со ссылкой на дистрибьюторов электроники и аналитиков.

Спрос на ПК и ноутбуки рос еще в I полугодии 2020 года, также шли вверх и цены на них. Стоимость самых популярных моноблоков стала выше на 28% относительно аналогичного периода 2019-го. Менее существенно подорожали ПК — на 7%, цены на ноутбуки остались приблизительно на прежнем уровне. Однако в целом интерес к компьютерной технике стал выше на 70%.

Немалую роль в этом сыграла пандемия коронавируса. Многие граждане были переведены на удаленную работу или дистанционное обучение, это, в свою очередь, повысило спрос на компьютерную технику.

В сентябре ожидаются новые партии техники по более высоким ценам. При этом эксперты считают, что повышенный спрос на компьютерную технику сохранится как минимум до января–февраля 2021 года. По их мнению, подорожание коснется всей электроники, включая ту, что производится в России.