Цены на петербургские гостиницы и отели хотят ограничить во время Евро-2020
Российское правительство планирует во время чемпионата Европы по футболу, который состоится летом следующего года, ограничить цены на отели и гостиницы в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила «Газета.ru».
По данным издания, стоимость самого дешевого места в хостеле не должна превышать одной тысячи рублей в сутки. Стандартные номера в трехзвездочных гостиницах должны стоить в районе 15 тысяч рублей.
В пятизвездочных отелях самые дорогие апартаменты должны быть на уровне 525 тысяч рублей, номера высшей категории — 317,5 тысячи, а прочие категории — 30 тысяч. Отмечается, что ценник отрегулируют за месяц до даты проведения первой игры (13 мая 2020 года).