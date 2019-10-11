Цены на петербургские гостиницы и отели хотят ограничить во время Евро-2020

По данным издания, стоимость самого дешевого места в хостеле не должна превышать одной тысячи рублей в сутки. Стандартные номера в трехзвездочных гостиницах должны стоить в районе 15 тысяч рублей.

В пятизвездочных отелях самые дорогие апартаменты должны быть на уровне 525 тысяч рублей, номера высшей категории — 317,5 тысячи, а прочие категории — 30 тысяч. Отмечается, что ценник отрегулируют за месяц до даты проведения первой игры (13 мая 2020 года).