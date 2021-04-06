Цены на овощи и рыбу на российских прилавках в марте выросли

В России за март изменились цены на некоторые продукты питания. Подорожали куриные яйца, рыба и морепродукты, вареная колбаса и сосиски, а также хлеб и молоко.

Индекс потребительских цен за первый месяц весны представил Росстат. Данные опубликованы на сайте федеральной службы.

Морковь стала дороже на 14,8%, картофель — на 13,4%, а свекла — на 11,2%. Огурцы и помидоры, наоборот, стали дешевле — на 25,2 и 7,4% соответственно. В среднем плодовоовощная продукция подешевела на 1,7% — за счет снижения цен на огурцы, помидоры и апельсины.

Цены на пшено в марте снизились на 0,8%, мед стал стоить на 0,2% меньше. Майонез, напротив, подорожал на 2,5%. Выросла стоимость живой и охлажденной рыбы, отечественной икры, кальмаров, гороха и фасоли — на 1,6–1,9%.

На 1–1,5% вырос ценник на вареную колбасу, сосиски, сардельки, гречку и манку, овсяные хлопья, пшеничную муку, творожные сырки и натуральный растворимый кофе. При этом хлеб и хлебобулочные изделия подорожали на 0,58% по сравнению с февралем. Крупа и бобовые теперь дороже на 0,72%, а макароны — на 0,85%. За мясо и птицу придется заплатить на 3,44% больше.

Рыба и пищевые морепродукты стали дороже на 1,01%, молоко и молочая продукция — на 0,52%. Сливочное масло поднялось в цене на 0,55%. Куриное мясо подорожало на 7,2%, баранина — на 5%. За куриные яйца в среднем по России просят на 5,3% больше, а за подсолнечное масло — на 1,2%.