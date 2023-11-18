Общество 18 ноября 2023, 13:31 Цены на отечественную и заграничную хурму резко подскочили — СМИ РЕН ТВ: в России поднялись цены на хурму Freepik

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Дагестанские садоводы собрали в этом году рекордный урожай хурмы, но стоимость фруктов повысилась из-за наценки розничных продавцов. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Журналисты взяли интервью у продавцов и садоводов. Они выяснили, что в Дагестане хурму продают по цене 40 рублей за килограмм, но в московских магазинах она уже стоит намного дороже.

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Самая высокая стоимость у фруктов из-за границы. Испанская хурма на московском рынке стоит 800 рублей за кило, дагестанская — 400.

«Пока у нас продавать выгоднее, чем производить, перевозить и чем нести ответственность за эту длинную цепочку», — сообщил председатель общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов.

Он отметил, что российская хурма намного полезнее заграничной, потому что ее не обрабатывают пестицидами и препаратами. Иностранные фрукты собираются еще зелеными и дозревают во время перевозки, в то время как отечественные сохраняют все полезные свойства, добавил эксперт.

Ранее гастроэнтеролог Евгения Атькова рассказала о пользе хурмы. По ее словам, фрукт может помочь понизить риск развития гипертонии и железодефицитной анемии.