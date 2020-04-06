Цены на новостройки в России упадут на 20–30% из-за коронавируса. Названы условия

Новостройки в России могут подешеветь из-за пандемии коронавируса. Цены на жилье, считают эксперты, упадут на 20–30%. Скорее всего, застройщики потеряют более 200 миллиардов рублей.

Агентство «Национальные кредитные рейтинги» рассказало об обстановке на рынке недвижимости при кризисном сценарии влияния коронавируса на отрасль. Мнение экспертов привело РИА «Новости».

Если режим самоизоляции отменят не раньше сентября 2020 года, то спрос на новостройки рухнет на 25% и больше.

«Вероятно еще более заметное снижение цен строительными компаниями (на 20–30%) для поддержания максимально возможного в этих условиях уровня продаж», — уточнили в НКР.

В агентстве считают, что восстанавливаться как сам спрос, так и цены будут довольно продолжительное время — от двух до четырех лет.

Если сценарий будет развиваться подобным образом, то выручка 20 крупнейших застройщиков значительно уменьшится. Речь идет о потерях 200 миллиардов рублей.

При сохранении карантина и режима самоизоляции в апреле и мае полностью спрос на недвижимость восстановится в третьем квартале 2020 года. А с апреля по июнь застройщики, скорее всего, устроят акции и предложат потенциальным клиентам скидки. Цены останутся на уровне конца 2019 года, спрос упадет на 5–10%, а выручка сократится на 45–90 миллиардов.

Если ограничительные меры отменят не раньше середины 2020 года, то рынок будет терять клиентов и во втором полугодии. В таком случае цены на жилье, вероятно, снизятся на 10% и более, чтобы сохранить текущий объем продаж. Выручка 20 крупнейших компаний отрасли при этом будет меньше на 130–170 миллиардов.

Тех, кто живет на съемных квартирах, во время режима самоизоляции не смогут выселить. Такой запрет для хозяев жилья предложили ввести в Госдуме. Если же человек снимает квартиру без договора, то его предлагают не штрафовать в случае переезда.