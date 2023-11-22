22 ноября 2023, 18:59
Цены на новогодние авиарейсы из ХМАО в Сочи снизились до 14 тысяч рублей
Стоимость авиабилетов из городов Ханты-Мансийского автономного округа в Сочи в новогодние праздники снизились до 14 тысяч рублей. Об этом сообщило Ura.ru.
Такую сумму придется отдать югорчанам за перелет в одну сторону из Сургута в середине январской праздничной недели. При этом вылеты в конце декабря обойдутся дороже на 70% и будут стоить более 24 тысяч.
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Отмечается, что самые дешевые цены на авиабилеты из Нижневартовска в Сочи приходятся на 31 декабря.
ХМАО
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