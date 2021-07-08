Цены на некоторые продукты резко увеличились в Кургане

В магазинах Кургана за последнюю неделю резко подорожали продукты. Так, морковь и капуста выросли в цене на 13 и 9% соответственно. Маргарин и детское питание также оказались в списке подорожавших товаров. Об этом сообщило Ura.ru.

«Морковь в курганских магазинах подорожала на 13% (84,8 рубля за килограмм). Капуста на 8% (35,7 рубля за килограмм). Маргарин поднялся в цене на 4% (149 рублей за килограмм). Мясные детские консервы — на 4% (1183 рублей за килограмм)», — говорится в статистических материалах.

Отмечается рост цены и на картофель. Один килограмм овощей продают за 57,2 рубля. Кроме того, выросло в цене пшено — 75,8 рубля за килограмм. Среди подешевевших товаров оказались огурцы, помидоры, лук и макароны.